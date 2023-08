I Vigili del fuoco del comando d Cuneo sono intervenuti con l'elicottero Drago 66 del Reparto Volo Piemonte in soccorso di due giovani escursionisti che si trovavano a quota 3,200 metri nella Val Maira, vicino al confine francese. Nonostante fossero ben equipaggiati, gli escursionisti si sono trovati in difficoltà vicino a uno strapiombo e hanno richiesto aiuto. Sono stati portati in elicottero al bivacco Barenghi, da dove avevano iniziato l'escursione.



