Commissariato Bardonecchia, sede temporanea al centro congressi

L'attività del commissariato della Polizia di Stato a Bardonecchia, gravemente danneggiato dalla colata di fango e detriti di domenica scorsa, riprende nei locali messi a disposizione dal Comune all'interno del Centro congressi-Palazzo delle feste. Lo comunica la Questura di Torino.

La Polizia di Stato può riprendere la normale attività a Bardonecchia "grazie all'intervento della sindaca Chiara Rossetti che ha messo a disposizione alcuni locali, in Piazza Valle Stretta 1, consentendo così di riorganizzare la ripartenza del Commissariato".

Nel Centro congressi-Palazzo delle feste le postazioni di lavoro saranno allestite utilizzando il materiale recuperato dal commissariato: una stanza ospiterà "il centralino - il cui numero 0122909411 rimarrà invariato - il corpo di guardia; in un'altra saranno organizzate la sezione amministrativa e sociale dedicata all'acquisizione e alla lavorazione delle istanze presentate dai cittadini: un ultimo locale sarà invece dedicato allo svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria.

La prossima settimana continuerà l'attività di consegna dei passaporti in giacenza presso la struttura del Commissariato, mentre a partire da lunedì 28 agosto sarà possibile, per i prenotati e per le urgenze documentate, presentare istanza per il rilascio del documento di espatrio presso la sede temporanea del Commissariato di Bardonecchia.

Fino ad allora tutti i prenotati per la presentazione dell'istanza per il rilascio del passaporto, o con urgenza documentata, potranno recarsi a Torino, all'Ufficio Passaporti centrale di Piazza Cesare Augusto 5 nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13; martedì e giovedì dalle 15 alle 18.



