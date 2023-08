'Asmatica' aveva disfunzione al cuore, salvata a CardioDonna

Curata come asmatica, una donna di 41 anni della provincia di Torino in realtà soffriva di una disfunzione cardiaca e di alterazioni elettrocardiografiche. E' stata salvata grazie alla Medicina di genere e al neonato Centro CardioDionna dell'ospedale Mauriziano di Torino. Qui è stata sottoposta a una coronarografia con intervento di angioplastica, che era stata indicata come necessaria e salvavita al momento della visita. La sintomatologia di mancanza di respiro era peggiorata a tal punto da impedirle il riposo notturno e costringerla seduta di notte.

La visita effettuata dalla dottoressa Barbara Mabritto nell'ambito del progetto CardioDonna, che fa capo alla Cardiologia del Mauriziano (diretta dal dottor Giuseppe Musumeci), ha evidenziato una grave malattia coronarica che è stata giudicata non trattabile chirurgicamente per l'esile calibro delle coronarie, diffusamente e criticamente malate.

La coronarografia salvavita è stata effettuata ieri dalla dottoressa Tiziana Claudia Aranzulla con un'équipe completamente al femminile, composta dalle infermiere Luisa Tenerelli ed Alice Marangon e dal tecnico di radiologia Federica Fenoglio. La dottoressa Aranzulla ha eseguito un'angioplastica con impianto di tre stent sull'arteria discendente anteriore, l'arteria principale del cuore.

Il Progetto CardioDonna, nato al Mauriziano sotto l'egida della Fondazione Mauriziana, "è stato fortemente voluto dalla Presidente Andreana Bossola e pienamente sostenuto dalla direzione generale", guidata dal dottor Maurizio Dall'Acqua e sanitaria (dottoressa Maria Carmen Azzolina). Viene condotto presso la divisione di Cardiologia dell'ospedale Mauriziano, diretta dal dottor Giuseppe Musumeci. Il Centro è gestito da medici ed infermiere donne "in modo da garantire l'ascolto da parte di donne e la dovuta sensibilità e riservatezza nell'esecuzione di esami e procedure che implichino la nudità del torace".



