Siccità: Protezione Civile rifornisce paesi dell'Appennino

Continua l'attività dei volontari di Protezione Civile nell'emergenza idrica che ha colpito alcune zone appenniniche della provincia di Alessandria.

Le cisterne vengono riempite continuamente pe assicurare l'acqua agli abitanti. Ad aggravare la situazione il grande caldo. A Voltaggio (Alta Val Lemme), l'invito dei giorni scorsi del sindaco Giuseppe Benasso per un uso razionale e corretto della potabile è diventato ordinanza fino al 20 agosto, con i relativi divieti.

La situazione resta grave anche a Cremolino, sulle colline dell'Acquese. Si stanno scaricando autobotti nelle vasche dell'acquedotto - come spiega dal primo cittadino Massimo Giacobbe - ma l'acqua richiesta supera quella immessa. "Inoltre la crisi idrica si sta allargando anche ad altri Comuni, per cui non ci si può più concentrare solo su Cremolino. Si spera, come dice Amag, per fine settimana, quando andrà a regime la briglia in costruzione sul torrente Orba".



