Picco del caldo tra domenica e lunedì, massime a 38-39 gradi

Il picco del caldo della nuova ondata di calore prodotta dall'anticiclone africano in Piemonte è previsto tra domenica e lunedì quando - sono le previsioni di Arpa - "la media delle temperature massime in pianura sarà attorno ai 34 gradi, con locali valori sui 38-39°, con zero termico a quota 5.000 metri. Il gran caldo riguarderà domani soprattutto le province di Asti e Alessandria, nei due giorni successivi, invece, saranno interessate tutte le zone pianeggianti.

Anche per buona parte della prossima settimana le temperature dovrebbero essere sopra la media e solo nell'ultimo weekend di agosto potrebbe esserci un calo, "ma la previsione - precisa Arpa - dovrà essere confermata nei prossimi giorni".





