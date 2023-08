Dopo Novi e Pozzolo video per borgo natio della nonna del papa

In occasione della festa patronale di San Bernardo, dono speciale della Società Storica del Novese alla comunità di Teo, frazione di Cabella Ligure (Alessandria) dove è nata Maria Gogna, nonna materna di Papa Francesco, poi emigrata giovanissima in Argentina. Si tratta di un video, in cui ascoltare e vedere attraverso vecchie foto e cartoline d'epoca la storia del piccolo borgo. Come già per quelli prodotti per Novi Ligure e Pozzolo Formigaro, sarà accessibile tramite QR code applicato su un cartello turistico.



