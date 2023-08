Confagricoltura, nel Cuneese resta l'emergenza siccità

L'emergenza idrica non è finita nella provincia di Cuneo, l'acqua resta scarsa in diverse zone.

A sottolinearlo la Confagricoltura che rinnova la richiesta di interventi per fronteggiare il problema della penuria idrica.

"Nonostante le piogge primaverili e di inizio estate e qualche recente temporale (anche intenso e con non pochi danni a causa della grandine), l'acqua resta scarsa in diverse zone della Granda e, soprattutto, mancano strumenti che aiutino le aziende a rispondere ad annate sempre più vessate dalla siccità", dice Roberto Abellonio, direttore di Confagricoltura Cuneo.

"Le piogge di quest'anno sono state una boccata d'ossigeno , ma soltanto in superficie; più in profondità dove ci sono le radici di vigneti e noccioleti sono tre anni che non arriva acqua: è mancata soprattutto la neve per riempire le falde", spiega Antonio Marino. Le situazioni più critiche - secondo l'analisi di Confagricoltura - sono nell'Alta Langa e al confine con le province di Alessandria ed Asti.

"In questi territori - prosegue Marino - l'effetto positivo delle piogge primaverili è già finito, le piante di nocciole soffrono e la maturazione dell'uva è più lenta. In alcune zone vediamo già l 'arrivo della filloptosi,la caduta anticipata delle foglie causata dallo stress idrico, dalle alte temperature e dai venti caldi. I temporali estivi non risolvono purtroppo questa situazione".

Nelle pianure cuneese, saluzzese e saviglianese - aggiunge un altro tecnico di Confagricoltura, Simone Monge - al momento possiamo dirci relativamente al riparo, le piogge di maggio e giugno hanno ricaricato i pozzi e l'acqua in falda è disponibile. Se però non dovesse più esserci un apporto pluviometrico adeguato, da qui all'autunno, saremo di nuovo in emergenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA