Ciclismo: ecco l'Ineos per la Vuelta, c'è Ganna

Filippo Ganna correrà la Vuelta, che comincia sabato 26 agosto, per la prima volta nella sua carriera. L'annuncio è della squadra dell'olimpionico piemontese, la Ineos Grenadiers che oggi ha svelato la composizione del team che correrà la grande corsa a tappe spagnola, e nella lista c'è anche il nome di Ganna. Il quale disputerà così la seconda corsa a tappe di tre settimane del suo 2023.Al Giro d'Italia si ritirò dopo la settima tappa, alla vigilia della seconda cronometro individuale della 'corsa rosa'.

E' interessante notare che la Ineos-Grenadiers ha convocato anche il colombiano Egan Bernal, reduce dal bruttissimo incidente in patria che, l'anno scorso, stava per costargli la vita e a causa del quale è stato sottoposto a ben cinque operazioni. Capitano della Ineos sarà il gallese Geraint Thomas, che quest'anno ha duellato a lungo con Primoz Roglic al Giro, vinto dallo sloveno.



