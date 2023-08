Calcio: Alessandria festeggia Rivera, 'volo spiccato da qui'

"E' stata la tua culla, da cui hai spiccato il volo verso i vertici del calcio mondiale". Così l'Alessandria Calcio in un post sui social fa gli auguri a Gianni Rivera, "immortale campione di questa terra", vhe che oggi festeggia gli 80 anni.

Rivera è nato il 18 agosto 1943 nel sobborgo di Valle San Bartolomeo, dove la famiglia a causa della guerra era sfollata dal centro città. La prima squadra del futuro Golden Boy fu la Don Bosco al quartiere Cristo. A notare il suo talento fu lo storico allenatore Angelo Fiore.

Una alessandrina, Annamaria, ricorda di averlo conosciuto dai Salesiani "tanti anni fa" e da allora "ne hai fatta di strada". il ricordo della conoscenza dai Salesiani, "tanti anni fa.

Rivera debuttò con la maglia grigia dell'Alessandria a 14 anni nell'amichevole contro gli svedesi dell'Aek. Esordì in Serie A nel 1959, non ancora 16enne, contro l'Inter.



