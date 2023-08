Arpa, a Bardonecchia nessuna frana superficiale

Non ci sono state frane di versante ad alimentare la colata di fango e detriti che la sera di domenica scorsa si è abbattuta su una parte di Bardonecchia, in valle di Susa causando danni a infrastrutture, strade, edifici, veicoli. E la magnitudo del fenomeno è stata amplificata probabilmente perché era molto tempo che non si verificava una colata detritica nel bacino del torrente Frejus, caratterizzato da un'alta frequenza di questi fenomeni.

Lo conferma e lo spiega il rapporto preliminare redatto da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) dopo i sopralluoghi effettuati e l'analisi geologica.

Negli ultimi 26 anni sono state registrate 11 colate detritiche significative nel bacino del Frejus e l'ultima, prima di domenica, era datata 8 agosto 2017.

Nei 6 anni intercorsi, quindi - spiega il rapporto di Arpa - si erano distribuiti lungo il corso del torrente molti depositi superficiali, tra cui prevalenti accumuli di frana, che non erano stati portati a valle da piene.

Domenica sera, invece, la portata del Frejus e dei corsi d'acqua secondari, è improvvisamente aumentata la pioggia provocata da una cella temporalesca stazionaria e alimentata dall'aria molto umida in una giornata con una temperatura di 3 gradi sopra la norma.



