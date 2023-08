Viola divieto avvicinamento e aggredisce compagno della ex

Si è presentato a casa della ex violando il divieto di avvicinamento e ha aggredito il nuovo compagno della donna, causandogli lievi lesioni: con questa accusa i carabinieri di Domodossola (Vco) hanno così arrestato un 34enne. I fatti sono avvenuti in val Vigezzo, una valle laterale dell'Ossola.

L'uomo era già stato denunciato due volte nei mesi scorsi per violazione degli obblighi familiari e atti persecutori, con l'avvio delle procedure previste dal cosiddetto 'codice rosso' e l'emissione del divieto di avvicinamento.



