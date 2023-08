Verbania attrezza la prima spiaggia con binari per disabili

Con un investimento da poco più di 50 mila euro il Comune di Verbania attrezzerà la spiaggia dei Tre Ponti, sulla sponda piemontese del lago Maggiore, con il dispositivo chiamato Tobea Seatrac Mover, che consente la balneazione anche alle persone con disabilità motoria facilitando l'ingresso in acqua.

"Il Seatrac Mover sarà pronto a inizio settembre - spiega il sindaco di Verbania, Silvia Marchionini -. Contiamo, nei prossimi mesi e prima dell'inizio della prossima estate, di aggiungere altre spiagge. Crediamo sia un passo necessario per una città che accoglie un milione di turisti all'anno".

"Già oggi abbiamo diversi ragazzi disabili che frequentano la nostra spiaggia e siamo onorati di essere i primi ad avere questo dispositivo" commenta Alessia Grandi, dell'associazione Verbania Hostel Aps, che ha in gestione la spiaggia per sei anni.

Il dispositivo consiste di due binari che, partendo dalla spiaggia, arrivano fino in acqua: su di essi si muove il sedile sul quale possono sedere le persone con ridotte capacità motorie. Il dispositivo è controllato da un telecomando che può essere azionato in autonomia anche dall'utente, senza che sia necessaria la presenza di un accompagnatore. La spiaggia, già oggi, è presidiata da un bagnino.



