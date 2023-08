Un vigile del fuoco è rimasto ferito la notte scorsa a Camburzano (Biella) nel corso di un intervento in una casa in fiamme. L'operatore, ustionato a una mano, è stato portato al pronto soccorso. La lesione non è grave.

L'incendio ha devastato il primo e il secondo piano dello stabile e il tetto. Una famiglia composta da padre, madre e figlio è stava evacuata e ha trovato ospitalità da alcuni vicini.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA