Consorzio Turismo Bardonecchia, meno del 10% di disdette

Meno del 10% di prenotazioni negli alberghi, nelle altre strutture ricettive e nei ristoranti di Bardonecchia sono state disdettate dopo la colata di fango caduta domenica sera su una parte della cittadina dell'alta Valle di Susa. Lo precisa il Consorzio Turismo. "I turisti non stanno scappando. Bardo è regolarmente raggiungibile tramite autostrada e ferrovia - si legge nel post pubblicato oggi sui social - I disagi sono circoscritti nell'area dell'esondazione e grazie al grande e velocissimo lavoro 'La Perla delle Alpi' è viva e operativa in tutte le sue forme".

Oggi si è tenuto regolarmente il mercato del giovedì, nel Borgo Vecchio, affollato di residenti e turisti, come documentano le foto pubblicate dal Comune.

Continuano i lavori al commissariato di polizia, tuttora inagibile: la piena ha sventrato alcune pareti del garage sotterraneo e non è ancora possibile ripristinare l'erogazione di energia elettrica nel palazzo.



