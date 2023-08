Coldiretti, da nubifragio nel Torinese gravi danni a colture

La tempesta di ieri sera ha causato gravi danni alle coltivazioni della zona a nord di Torino, fra il Ciriacese e il basso Canavese. Lo comunica Coldiretti. "La coltura più danneggiata - viene spiegato - è il mais che è ormai in fase di raccolta: interi campi sono stati abbattuti dal forte vento e schiacciati dalla grandinata. Azzerati tutti i cosiddetti secondi raccolti che vengono destinati al consumo bovino e che hanno piante ancora in crescita, ma è andato distrutto anche il 50% dei primi raccolti, la parte più importante dell'annata agricola".

"In un attimo - prosegue Coldiretti - gli agricoltori si sono visti abbattere le piantagioni. Proprio in un anno che nonostante le mille difficoltà sembrava promettere un buon raccolto".

"Ad agosto - commenta il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici, che ha visto le sue coltivazioni sfiorate dalla tempesta - i temporali ci sono sempre stati ma non di questa potenza Agli agricoltori colpiti va tutta la nostra solidarietà. Ma è evidente che fare agricoltura di fronte al cambiamento climatico è sempre più una sfida impari".

Secondo Mecca Cici "mettere al sicuro le aziende agricole non interessa solo il nostro comparto agricolo ma tutte le filiere alimentari" e per questo motivo "è fondamentale che le aziende agricole siano messe in condizione di potere assicurare i raccolti distrutti da eventi calamitosi. Se non vengono aiutate a fare fronte a questo clima tropicale - conclude - c'è il rischio di nuove chiusure con ripercussioni gravi su tutto il settore agroalimentare e sulle economie dei territori".



