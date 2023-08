Cane della polizia fiuta la cocaina, arrestato spacciatore

Insospettiti da movimenti anomali nelle vicinanze di un appartamento di Alessandria, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, dopo appostamenti, hanno individuato e arrestato uno spacciatore.

Nella sua abitazione, grazie all'aiuto del cane 'Leone' della Questura di Genova hanno trovato 24 dosi di cocaina per un totale di 721 grammi, nascoste in un contenitore per rifiuti sul balcone, un Rolex Daytona, un telefono e contante per 7.160 euro nei locali dell'appartamento. L'uomo, arrestato, ha ammesso lo spaccio. L'attività illecita era svolta su ampia scala, con sensibili quantitativi di stupefacente acquistati, stoccati, ceduti al minuto.



