Calcio: Cagliari a Torino senza Lapadula, Rog e Mancosu

Cagliari con un giocatore in più ad Assemini: è Matteo Prati, sbarcato questa mattina all'aerporto di Elmas dopo il perfezionamento dell'acquisto dalla Spal. Nel pomeriggio scenderà in campo nella seconda parte della doppia seduta in programma in vista dell'esordio in campionato lunedì alle 18.30 in trasferta contro il Torino.

Al Cagliari mancheranno Lapadula, Rog e Mancosu. Quasi certo il forfait di Pereiro e Desogus, ancora alle prese con il personalizzato. In crescita Jankto e Shomurodov, ma dovrebbero entrambi partire dalla panchina. Per l'attacco, in attesa di rinforzi (la società ci sta provando con il rossonero Colombo), Ranieri si affida ancora al capitano Pavoletti.

Nei prossimi giorni verrà deciso chi lo affiancherà: Luvumbo è in gran forma, ma il mister potrebbe utilizzarlo a partita iniziata per la sua capacità di 'spaccare' il gioco. L'altro candidato è l'ex Inter Oristanio, schierato dal primo minuto in Coppa Italia contro il Palermo.



