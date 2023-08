Temporali, due giorni di allerta gialla in Piemonte

Due giorni di allerta gialla per i temporali su gran parte del Piemonte. Secondo le previsioni aggiornate questa mattina da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), ne dovrebbero restare escluse sono le valli cuneesi Varaita, Maira e Stur, le valli Belbo, Bormida e Scrivia, tra cuneese, astigiano e alessandrino.

La previsione è di rovesci e temporali "sulla fascia montana e pedemontana alpina, con possibili fenomeni localmente forti in sconfinamento sulle pianure, fino alle prime ore di domani".

Ulteriori temporali sono previsti nel pomeriggio di domani.





