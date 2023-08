Sempre più caldo nei prossimi giorni, zero termico oltre 5.000

Giorni di canicola in Piemonte, come nelle altre regioni alpine, almeno fino all'inizio della prossima settimana. Sono le previsioni aggiornate oggi dalla Società Meteorologica Italiana sul suo portale Nimbus. Qualche temporale oggi e domani, di pomeriggio e sera, poi l'aria in risalita dal nord Africa porterà sul settentrione un'ondata di calore con picchi anomali anche in quota. E' possibile, secondo le previsioni di Nimbus, che lo zero termico salga fin oltre i 5.000 metri.

Caldo persistente con massime tra i 34 e i 37 gradi nelle zone di pianura e bassa collina, con possibili picchi superiori; notti afose con minime tra i 20 e i 25 gradi; massime a 25 ai 1.500 metri di altitudine.



