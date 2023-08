Ryder Cup: Molinari vicecapitano, 'felice e orgoglioso'

"Sono felice e orgoglioso di ricoprire questo importante incarico. Ringrazio Luke Donald per aver pensato a me, è un grande capitano. Ritrovo mio fratello Edoardo ed è un cerchio che si chiude, con lui ho giocato la prima Ryder Cup e con lui sarò tra i vicecapitani del team Europe a Roma. Anche sotto il profilo delle emozioni è qualcosa di speciale ma adesso dobbiamo vincere". Così Francesco Molinari, in un'intervista esclusiva all'ANSA, commenta la nomina a vicecapitano del Vecchio Continente alla 44/a edizione della Ryder Cup.

"L'Europa può battere gli USA". Chicco Molinari, che di Ryder Cup in carriera ne ha giocate tre, di cui una da protagonista nel 2018 a Parigi quando trascinò al successo la compagine continentale conquistando cinque vittorie in altrettanti incontri giocati (record europeo), ne è sicuro. "Dovremo sfruttare il fattore campo che, come rivelano anche le statistiche delle ultime edizioni, esiste. La nostra sarà una squadra composta da un mix di campioni e giovani talenti. Certo, il team Usa è forte e potrà contare su grandi giocatori. Nelle Ryder Cup che ho vissuto da giocatore tanta era la concentrazione che mi sono goduto poco il dietro le quinte. Ora, avrò un punto di vista diametralmente opposto. Sono curioso e darò il massimo per aiutare il team Europe a conquistare la coppa", ha sottolineato ancora Molinari.



