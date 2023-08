Ordigno bellico neutralizzato dal 32° Genio Guastatori

L'ordigno trovato sul greto di un torrente a Bardonecchia, è un proietto d'artiglieria da 65 millimetri risalente al periodo della Seconda Guerra Mondiale.

Lo hanno neutralizzato, gli artificieri del 32° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina Taurinense dell'Esercito.

Il residuato bellico era stato trovato nel corso delle operazioni di verifica degli argini dei corsi d'acqua che scorrono a Bardonecchia.

Il 32° Reggimento Genio Guastatori è responsabile della bonifica dai residuati bellici per le regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Nel solo 2022 sono stati neutralizzati un totale di 821 ordigni bellici, di cui 420 rinvenuti in Piemonte, 399 in Liguria e 2 in Valle d'Aosta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA