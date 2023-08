Musk-Zuckenberg: Torino, si battano ai giardini Alimonda

Fra lo scherzo e la provocazione anche Torino si candida ad accogliere la sfida tra Elon Musk e Mark Zuckerberg: il luogo sono i giardini Alimonda, in una delle aree della città dove da tempo si lavora per risolvere problemi di degrado, criminalità di strada e vandalismo.

A lanciare la proposta, sul filo dell'ironia, è l'associazione per la riqualificazione del quartiere Aurora, alla quale è stato affidato il campo da pallavolo dei giardini.

Il deputato Antonino Iaria (M5S), già assessore comunale ai tempi della giunta guidata dalla sindaca Chiara Appendino, rilancia e ci scherza sopra: "E' un'ottima idea anche se nel progetto iniziale il wrestling tra due miliardari annoiati non c'era. Ma ai giardini Alimonda può succedere di tutto".

"Avete sentito parlare - è il messaggio lasciato dall'associazione sui social - di due uomini, tra i più ricchi e potenti del mondo, che parlano di prendersi a calci e pugni in una gabbia davanti a una folla urlante? È assurdo, e non è detto che succeda davvero. Ma il fatto certo è che è da un mese che Musk e Zuckerberg ne parlano con estrema serietà. Così non abbiamo perso tempo e abbiamo contattato i procuratori dei due 'lottatori' sui social e abbiamo candidato i giardini Alimonda per lo scontro".



