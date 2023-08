Furto di 250 kg di rame nel Biellese, tre arresti

Hanno rubato un grande quantitativo di rame dalla sede di una fondazione culturale di Roppolo (Biella). Con questa accusa tre persone (di 61, 55 e 47 anni) sono state arrestate dai carabinieri della stazione di Crescentino. Sono tutte già note alle forze dell'ordine.

Il furto risale allo scorso luglio. I ladri erano riusciti a portare via circa 250 chilogrammi di rame, per un valore commerciale di 7.500 euro; il danno per i titolari della fondazione è stato superiore perché grondaie e tubazioni sono state strappate dalle loro sedi. La merce rubata non è stata recuperata.

Due degli arrestati sono stati condotti in carcere, mentre al terzo la misura cautelare è stata notificata nel carcere in cui è rinchiuso per altra causa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA