Escursionista disperso in val Grande, nel Vco

Sono iniziate questa mattina le ricerche aeree per individuare una persona nel Parco nazionale della Val Grande, nel Verbano-Cusio-Ossola, di cui non si hanno più notizie da ieri. L'escursionista era in contatto telefonico con la fidanzata, nel Lazio, alla quale aveva detto di avere perso l'orientamento e di avere bivaccato nel parco. Oggi il telefono non risulta raggiungibile ed è probabile che si trovi in una zona non coperta dal segnale.

Sul posto vi sono l'elicottero del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, che cercherà di rintracciare il cellulare grazie al sistema Imsi Catcher, e l'elicottero dei vigili del fuoco, attualmente impegnato anche nelle ricerche di Alessia Protospataro, la donna milanese 49enne in villeggiatura in val Vigezzo che da una settimana non fa ritorno al b&b dove soggiornava.



