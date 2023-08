E-bike e statue nell'area wilderness, no definitivo al progetto

Le nove statue alte quasi due metri da collocare al Pian Cavallone, il pianoro a più di 1500 metri di quota all'interno del Parco nazionale della Val Grande (Verbano-Cusio-Ossola), non verranno realizzate. Il progetto, promosso dall'Unione Montana Valgrande e del lago di Mergozzo e chiamato Valgrande Bike (era prevista anche la realizzazione di due sentieri cicloescursionistici per e-bike), non ha superato la valutazione d'incidenza ambientale da parte dell'Ente parco.

"Si ritiene che il progetto proposto abbia incidenze significative sul sito nel suo complesso costituendo una minaccia per la sua integrità e per la conservazione degli habitat e delle specie presenti, alterando l'unicità per cui è stato istituito il Parco Nazionale Val Grande", si legge nella relazione tecnica messa a punto dall'Ente parco.

In un altro passaggio viene spiegato che "le opere proposte e la successiva fruizione delle aree interessate interferiscono con l'integrità del sito, non escludendo modifiche degli equilibri tra le specie presenti e riduzione la diversità biologica del sito né perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla densità delle popolazioni o sull'equilibrio tra le specie animali e vegetali".



