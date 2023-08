Un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale è stato rinvenuto a Bardonecchia, in via Sommeiller, nei pressi del torrente Rochemolles, in una zona non interessata dalla calamità naturale del 13 agosto. Lo comunica il Comune, Gli artificieri dell'Esercito hanno provveduto oggi alla bonifica. All'intervento hanno partecipato i Carabinieri, il Soccorso Alpino, i Vigili del fuoco ed i Carabinieri in congedo.





