Scaglia frecce dal balcone dopo una lite, fermato un 35enne

Ore di paura a San Michele Mondovì (Cuneo) dove un uomo si è asserragliato nella sua abitazione per l'intero pomeriggio, dopo aver scagliato dal balcone oggetti e perfino frecce con un arco.

L'autore del gesto è un operaio di 35 anni che vive con la madre: tutto sarebbe scaturito da una lite familiare, ma la donna aveva lasciato l'abitazione prima che intervenissero le forze dell'ordine. Il 35enne, in alcuni video su Instagram, ha affermato di aver tirato frecce contro la madre nel tentativo di colpirla.

L'intera area di via Rovella, dove si è consumato l'episodio, è stata transennata insieme alle strade circostanti, senza che nessuno potesse avvicinarsi. Solo alle 19 i carabinieri sono riusciti ad entrare nell'appartamento e a bloccare il 35enne.

Sul posto sono intervenute le Sos (squadre operative di soccorso) dell'Arma dei Carabinieri dedicate alle situazioni di crisi, e gli psicologi, insieme al 118 e ai vigili del fuoco.

Hanno assistito al tentativo di mediazione anche il sindaco Daniele Aimone con il vicesindaco Andrea Avagnina.



