Coldiretti, necessaria nuova stagione di manutenzione forestale

"L'ennesimo evento alluvionale avvenuto nelle vallate Torinesi, questa volta a Bardonecchia dimostra ancora una volta che è necessario aprire una nuova stagione di manutenzione forestale". E' l'opinione del presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici, secondo il quale "occorrono interventi su area vasta utilizzando le aziende agricole forestali e gli allevatori che presidiano gli alpeggi per riprendere tutte quelle opere capillari che permettono un maggiore drenaggio delle acque e una maggiore resistenza dei versanti agli eventi che sempre più - conclude Mecca Cici - sono caratterizzati da forti rovesci che non trovano una montagna in grado di assorbire e drenare le grandi quantità d'acqua cadute".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA