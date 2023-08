Bardonecchia: geologi sul percorso della colata di fango

A Bardonecchia geologi al lavoro per indagare le cause che hanno scatenato la colata di fango che si è riversata su una parte della cittadina creando gravi danni.

Appurato che è stata "una cella temporalesca caratterizzata da una certa stazionarietà e da intensità elevate" la "principale causa di innesco della colata detritica - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - restano da verificare eventuali concause secondarie". Si indaga, quindi, sull'"innesco di frane superficiali confluite nel reticolo idrografico del bacino, o ad apporti idrici supplementari provenienti da rilasci d'acqua da tasche potenzialmente presenti nel nevaio sito in testata di bacino".

Sono quindi stati programmati "sopralluoghi di approfondimento" da parte degli esperti.



