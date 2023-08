Videogame educativi dalla California, gratis per le scuole

Una piattaforma di videogiochi educativi per tutte le età, accessibili in modo gratuito da parte delle scuole: la proposta arriva dalla società californiana Alter-Learning, guidata dal 43enne italo-albanese Aldi Agaj.

Emigrato in Italia negli anni Novanta e cresciuto a Savigliano (Cuneo), Agaj vive negli Usa da un decennio. Tre anni fa, nel pieno dell'emergenza Covid, ha avuto l'idea di creare all'interno dell'università di Davis una startup tecnologica.

Oggi l'azienda ha in catalogo più di 40 titoli per tutte le classi di età: si va dai giochi più semplici per la prima infanzia alle esperienze di realtà aumentata e virtual reality, con simulatori utilizzati anche nelle università, come quello che riproduce un umanoide con tutte le fasce muscolari.

Allo scopo di espandersi fuori dagli Usa, Alter-Learning offre a tutte le scuole pubbliche italiane la possibilità di aprire gratis un account che permetterà agli insegnanti delle varie classi di usufruire dei supporti educativi.

L'esperienza di Alter-Learning si affianca a quella parallela di AAK Tele-Science, un database scientifico al quale sono collegate più di ottomila università nel mondo. Il sito lavora con i big data, offrendo a istituzioni e singoli scienziati la possibilità di analizzare e comparare le ricerche, creare reti di collaboratori e commercializzare le invenzioni all'estero tramite tecnologia blockchain.



