Torino, un raro tumore toracico asportato con un'unica incisione

Un raro tumore toracico rimosso per la prima volta con un'unica piccola incisione di pochi centimetri eseguita da un robot, anziché le tradizionali 3 o 4 che solitamente vengono fatte dal robot stesso. Così, all'ospedale Molinette di Torino, una donna di 75 anni è stata salvata grazie ad un intervento particolarmente mininvasivo eseguito dall'equipe Chirurgia toracica universitaria, diretta dal professor Enrico Ruffini.

L'operazione è stata effettuata su una paziente affetta da un raro tumore delle dimensioni di 6 cm adeso sul torace e che interessava la componente nervosa della parete toracica. "Per la prima volta con un'unica e piccola incisione toracica - spiega il dottor Paraskevas Lyberis - abbiamo portato a termine l'intervento di exeresi del tumore con enormi vantaggi per la paziente". Attraverso un piccolo taglio di circa 3/4 cm sono state inserite le braccia del robot, che hanno permesso di eseguire l'intervento, sottolineano dall'ospedale, "con grande precisione, controllo e sicurezza, con minima invasività e ridotto trauma da stress chirurgico, per offrire alla paziente il completo recupero funzionale". La donna è in ottime condizioni generali ed è rientrata a casa dopo pochissimi giorni di ricovero.



