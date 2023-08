Ferragosto a Torino, il 70% dei turisti arriva dall'estero

A Torino nella settimana di Ferragosto il 70% dei turisti arriva dall'estero, soprattutto da Francia, Spagna e Germania, il 30% dall'Italia, per la maggior parte da Veneto, Lazio, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

Nel 90% dei casi si tratta di famiglie con bambini, per la maggior parte straniere. E' la fotografia che emerge dalle rilevazioni degli uffici del turismo di Turismo Torino e Provincia per il periodo dal 10 al 15 agosto, che segnalano anche un aumento delle richieste di località in quota da raggiungere in treno e un'alta percentuale di turisti che trascorrono almeno 5 o 6 giorni.

Fra le richieste, un 80% riguarda il funzionamento della Torino+Piemonte Card, ma sono in aumento anche quelle da parte di camperisti alla ricerca di camping e aree sosta sempre più attrezzate, moderne e in mezzo al verde, e sugli itinerari offroad e in Mtb. Per quel che riguarda la provincia, molto gettonate le escursioni alla Sacra di San Michele e il Gran Paradiso, con un aumento di turisti stranieri. Le rilevazioni registrano un buon andamento in bassa Val Susa, con molto turismo itinerante. Fra gli stranieri, francesi e olandesi, in aumento quelli da Israele e alta la presenza di tedeschi, in particolare motociclisti off road. Forte, infine, la presenza di villeggianti in alta Val Susa e Val Chisone, con turisti principalmente dall'Italia, seguiti da Francia e in, aumento, America, Spagna e Olanda.



