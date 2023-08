Coppa Italia: 2-1 alla Feralpi Salò, il Torino va ai 16/i

La vittoria e il pass per i sedicesimi di Coppa Italia arrivano solo nel finale, ma il Torino domina contro la Feralpisalò: il 2-1 è un risultato fin troppo stretto, il grande protagonista è il portiere degli ospiti Pizzignacco. I granata vivono uno spavento iniziale e vanno sotto per la rete di Di Molfetta, poi Vojvoda e Ilic ribaltano la gara e Juric può esultare.

Il Toro parte bene e crea subito occasioni, ma la Feralpisalò non sta a guardare ed è pericolosa in ripartenza, come al 17': Di Molfetta rientra e con il destro trova l'angolino sotto l'incrocio per lo 0-1. I granata reagiscono e dopo cinque minuti pareggiano con un altro bel gol, con Vojvoda che pesca il jolly.

Il muro ospite resiste fino all'85' grazie alle parate di Pizzignacco, poi Ilic si inventa un destro imprendibile che toglie di nuovo le ragnatele dall'incrocio. Il Toro mette la freccia e strappa la qualificazione per per i sedicesimi, dove a novembre troverà il Frosinone.



