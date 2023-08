Coltiva in serra piantine di marijuana, 60enne denunciato

Operazione della Polizia Locale di Valenza (Alessandria) sul territorio di Pecetto, dove gli agenti hanno scoperto una serra nella quale un sessantenne coltivava 20 piante di marijuana mentre altre erano già in fase di essicazione. Rinvenuti inoltre una bilancia e vario materiale per lavorazione e preparazione.

A conclusione degli accertamenti, l'uomo è stato denunciato per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Piante e materiale sono stati sequestrati.



