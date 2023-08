Bardonecchia: questore, molte auto di servizio sono fuori uso

"Ringrazio tutti i volontari che in queste ore stanno dando una mano a liberare dal fango il commissariato". Così il questore di Torino, Vincenzo Ciarambino, durante un sopralluogo a Bardonecchia.

"Sono volontari civili che stanno aiutando i nostri poliziotti a scavare - prosegue - per liberare le aree di accesso che sono state coperte di fango: nei sotterranei ce ne sono due metri. E ringrazio anche i poliziotti liberi dal servizio che erano qui in villeggiatura e che ci stanno dando una mano. L'acqua è scesa nei garage e ha travolto le auto di servizio e quelle private dei poliziotti che lavorano qui, ora sono tutte fuori uso.

Stiamo cercando di rendere al più presto agibili i locali del commissariato. Per fortuna - conclude il questore Ciarambino - ieri il capo della polizia ci ha messo a disposizione tutto quello che si poteva. Abbiamo molte auto danneggiate, sia del commissariato sia della polizia di frontiera".

"Al commissariato - conclude Ciarambino - stanno lavorando per aprire uno sportello al più presto per i cittadini, almeno per i passaporti. Le volanti sono operative sempre".



