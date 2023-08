Bardonecchia: albergatore, ho portato i clienti ai piani alti

"Ho visto un'onda gigante dall'alto, piena di fango, e ho preso tutti i clienti che erano dentro e li ho portati ai piani superiori, verso il terzo, che e' il più alto, per metterli in sicurezza"". Lo racconta il responsabile dell'hotel La Betulla, Francesco Torre, di Bardonecchia, che per tutta la notte, dopo l'evacuazione, è rimasto a custodire l'albergo, uno dei palazzi più danneggiati di Bardonecchia.

"Erano le 21 - prosegue l'albergatore - i clienti avevano appena finito di cenare, stavo sistemando le carte contabili e ho sentito dei botti come se facessero i fuochi d artificiò. Ho sentito la polizia urlare 'uscite uscite' e ho visto delle persone che prese dal panico prendevano le auto e volevano andare via. Ovviamente nessuno riusciva a muoverle". Ed è stato un bene - ha spiegato poi il questore di Torino Vincenzo Ciarambino, "altrimenti avrebbe potuto essere una tragedia".

L'hotel La Betulla è stato evacuato alle 23 dai soccorritori.

C'erano degli anziani però che avevano bisogno di medicine salva vita - aggiunge Torre - Allora sono entrato coi vigili del fuoco nell'hotel, stanza per stanza di notte e ho portato i farmaci al centro della protezione civile". L'albergatore spiega perché questa mattina risultavano 6 dispersi: "Mancavano all'appello dei clienti che ho fatto questa notte e ne mancavano 6. Li hanno cercati, con i carabinieri, e li hanno trovati tutti: alcuni erano in Comune. altri in casa di amici".

I danni riportati dall'hotel sono ingenti, in particolare "agli impianti idraulico ed elettrico e agli scarichi fognari I garage sono allagati e infangati.

Le vetrate divelte", conclude Torre.



