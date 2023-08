Voltaggio, all'ora di cena è mancata l'acqua

All'ora di cena nelle zone più alte di Voltaggio (Alessandria), sull'Appennino al confine con la Liguria, è mancata l'acqua alle abitazioni. Al fine di prevenire eventuali provvedimenti di razionamento, il sindaco, Giuseppe Benasso, chiede di attivare, almeno fino a domenica 20 agosto, un uso responsabile.

La Protezione Civile intanto ha diffuso sui social i disegni dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado Cavour e Vivaldi di Alessandria per la campagna 'Ogni Goccia Conta'. I disegni sono corredati da scritte e slogan come 'Acqua sangue del mondo' e 'Ci accorgiamo dell'importanza delle cose solo quando mancano'. L'obiettivo della campagna - spiegano i promotori - è sottolineare quanto sia importante non sottovalutare la problematica della siccità. Secondo Anbi (Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue) il Piemonte è la regione più colpita.



