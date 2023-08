Stalking su ex compagno, donna indagata ad Asti

Una donna di 49 anni indagata per stalking è stata sottoposta dal tribunale di Asti al divieto di avvicinamento nei confronti del suo ex e della nuova compagna.

La donna, astigiana, non aveva accettato la fine della relazione e, secondo quanto ricostruito dalle indagini, ha dato vita a una serie di atti persecutori culminati nell'investimento dell'uomo con la propria auto.

Sempre secondo la ricostruzione delle indagini, lo stalking aveva cominciato a manifestarsi con minacce telefoniche, aggressioni verbali e sputi anche in pubblico; quindi l'episodio dell'investimento. In una occasione l'astigiana avrebbe spintonato la nuova compagna dell'uomo sbattendola contro un muro.

La coppia si è rivolta alla polizia. La misura interdittiva è stata notificata dal personale della squadra mobile della questura di Asti.



