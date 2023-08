Incendio boschivo in val d'Ossola, in azione l'elicottero

Incendio nei boschi sopra ai comuni di Beura-Cardezza e Cosasca, nel Verbano-Cusio-Ossola, a poca distanza da Domodossola: l'area interessata dalle fiamme, particolarmente impervia, non rende possibile intervenire via terra. Sul posto, dalle prime ore del pomeriggio, l'elicottero regionale dei vigili del fuoco, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola, i carabinieri forestali della stazione di Premosello-Chiovenda e i volontari dell'antincendio boschivo, coordinati dal direttore delle operazioni (Dos) regionale del comando di Verbania.

Al momento non è ancora stata quantificata la superficie boscata interessata dalle fiamme.



