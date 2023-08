Problemi alla linea elettrica, ritardi ai treni Milano-Genova

Un inconveniente tecnico alla linea di alimentazione dei treni fra Pavia e Certosa di Pavia sta creando problemi da questa mattina alle 8 alla circolazione sulla linea fra Milano e Alessandria, con ritardi dei treni fino a due ore in direzione di Voghera, Genova, Alessandria e Stradella.

A segnare un ritardo di due ore sono in particolare i regionali diretti a Ventimiglia, dunque alle località marini della Liguria di Ponente.

I tecnici di Rfi, fanno sapere dall'azienda, sono al lavoro per risolvere il problema.



