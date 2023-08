Preleva acqua abusivamente da torrente Gattola nel Casalese

Scoperta a Frassineto Po (Alessandria) dai carabinieri forestali di Casale Monferrato una captazione idrica abusiva utilizzata da un'azienza agricola per prelevare dal Gattola con una pompa alimentata da un trattore. Il torrente è inserito nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia.

Al titolare dell'azienda è stata notificata una sanzione amministrativa da un minimo di 3.000 a un massimo di 30.000 euro per violazione del regolamento regionale in materia.



