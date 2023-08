Morto Fabio Rappo, il fondatore dei garden center Viridea

E' morto improvvisamente Fabio Rappo, fondatore e amministratore unico della catena di Garden Center Viridea che ha 10 punti vendita fra Lombardia, Piemonte e Veneto.

Era in vacanza in Sardegna quando ha avuto un infarto.

Nato a Milano nel 1961, giardiniere per vocazione a 22 anni ha aperto la sua prima società, Rappo srl, che ancora oggi si occupa di progettazione e realizzazione di spazi verdi. Nel 1997, da questa esperienza nasce Viridea a Cusago, il primo Garden Center della catena, "per passione" aveva spiegato il fondatore in una intervista in occasione dei venti anni di attività.

"Un grande imprenditore cesarnese" gli ha riconosciuto il sindaco della cittadina Simone Negri mentre "I circa 800 dipendenti - spiega l'azienda in una nota - si stringono profondamente addolorati alla famiglia Rappo, grati per il percorso condiviso in questi anni e per l'esempio di grande professionalità e umanità ricevuto dal fondatore Fabio Rappo. I figli e la famiglia tutta ringraziano per le profonde dimostrazioni d'affetto ricevute".



