Juve al lavoro, con l'Atalanta l'ultimo test prima del via

Alla Continassa proseguono i lavori, Massimiliano Allegri continua a guidare gli allenamenti: anche nel giorno del suo 56/o compleanno, il tecnico ha diretto la seduta dei bianconeri. Domani, infatti, la Juventus sarà impegnata nell'ultimo test dell'estate. Dopo la tournée in America e la sfida in famiglia contro la Next Gen, con un bilancio di tre vittorie (una ai rigori contro il Milan, poi il 3-1 contro il Real Madrid e l'8-0 contro i ragazzi di Brambilla), Danilo e compagni affronteranno l'Atalanta.

L'appuntamento è per domani sera alle 20.30 al 'Dino Manuzzi' di Cesena, sarà l'ultima possibilità per Allegri di sperimentare la nuova Juve prima dell'esordio in campionato di domenica 20 agosto a Udine contro i friulani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA