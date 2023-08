In Piemonte cala l'incidenza del Covid

In Piemonte l'occupazione dei posti letto ordinari causa Covid 19 si attesta allo 0,7 %, quella dei posti letto in terapia intensiva è allo 0%, mentre la positività dei tamponi è al 3,5%. I dati sono del focus settimanale della Regione Piemonte, riferiti alla settimana dal 3 al 9 agosto. I casi medi giornalieri dei contagi sono stati 33. Suddivisi per province il quadro è il seguente: Alessandria 4, Asti 2, Biella 1, Cuneo 2, Novara 2, Vercelli 0, Vco 3, Torino città 6, Torino area metropolitana 10. In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 230 (-37). Questa la suddivisione per province: Alessandria 28 (-11), Asti 15 (+5), Biella 6 (-2), Cuneo 16 (-4), Novara 12 (-2), Vercelli 3 (0), Vco 24 (+9), Torino città 42 (-18), Torino area metropolitana 68 (-4).

L'incidenza regionale (ovvero l'incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è stata 5.4, in diminuzione (-13,9%) rispetto ai 6.3 del periodo precedente. Per la nona settimana consecutiva il Piemonte è sotto i 10 casi per 100.000 abitanti.

Nella fascia di età 19-24 anni l'incidenza è 7.1 (+42%).

Nella fascia 25-44 anni è 4.6 (-6,1%). Tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 3.4 (-22.7%). Nella fascia 60-69 anni è 5.1 (-21.,5%).

Tra i 70-79 anni è 9.1 (-20,2%). Nella fascia over80 l'incidenza risulta 12.5 (-10,1%).ntre nella fascia tra i 14 ed i 18 anni è 3.1 (+520%).



