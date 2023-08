Da Lo Russo a Lagioia, il Piemonte ricorda Michela Murgia

"Con la scomparsa di Michela Murgia perdiamo una voce coraggiosa, attenta e profonda, punto di riferimento culturale e umano che ci ha insegnato molto con le sue parole e con l'esempio, fino alla fine. Ai suoi cari e alla sua famiglia, condoglianze sincere". Lo scrive su twitter il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.

"Mai con il rischio di essere banale, mai con la paura di metterti contro qualcuno, sempre con il coraggio di prendere posizione per tutte e tutti". Così sui social Chiara Appendino, parlamentare M5s ed ex sindaca di Torino, ricorda la scrittrice Michela Murgia. "Sei stata fino all'ultimo una Morgana - aggiunge - come le tante che ci hai insegnato a conoscere e ad amare. Grazie, ci mancherai".

"Molto veloce, in un paese lentissimo. Ciao Michela". E' il messaggio che Nicola Lagioia, scrittore, ex direttore del Salone del Libro di Torino, ha lasciato su twitter.

"Da stasera l'umanità è decisamente più povera". Così l'associazione Asti Pride. "Grazie - è il testo del messaggio - per tutto quello che hai fatto e detto a sostegno della comunità lgbtqi+ e a sostegno dei diritti di tutti".

Da Asti interviene anche l'assessore comunale alla cultura, Paride Candelaresi, secondo il quale "con lei se ne va un pezzo di noi". "Certo - scrive - è stata una donna divisiva e con cui spesso, e io sono fra quelli, non siamo stati d'accordo. Alcune volte ci è piaciuta e altre no. Luminosa come pochi altri, con te o contro di te, sono certo che mancherai a tanti".



