'C'è un viavai di persone' e chiamano polizia, due arresti

Hanno visto un viavai di persone con atteggiamento sospetto e hanno chiamato le forze dell'ordine: la segnalazione di alcuni residenti di un quartiere di Torino ha portato la polizia ad eseguire due arresti per droga. E' successo in Borgata Vittoria, dove un condominio in via Gulli aveva cominciato ad essere frequentato da numerosi sconosciuti. Gli agenti di una volante hanno perquisito un appartamento e hanno trovato circa 1.300 grammi hashish (per la maggior parte in panetti nascosti in un borsone), un bilancino di precisione e 225 euro in contanti. Gli arrestati sono i due venticinquenni di origini marocchine che si trovavano nell'alloggio.



