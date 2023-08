Concerto di Ferragosto a Sportinia dedicato a Ennio Morricone

Ritorna anche quest'anno, sulle montagne olimpiche, il Concertone di Ferragosto a Sportinia, il 15 agosto, realizzato dal Comune di Sauze d'Oulx e dall'Unione dei Comuni Olimpici della Via Lattea. Un appuntamento ad ingresso libero, che ha ospitato sin dal 2010 ai 2.000 metri di Sportinia grandi protagonisti della musica italiana. Quest'anno protagonista è la Ensemble Symphony Orchestra, ad oggi una delle orchestre più note nel panorama artistico nazionale, che, per l'occasione, presenta il nuovissimo spettacolo, diretto da Giacomo Loprieno, 'Alla scoperta di Ennio Morricone'. Non solo un concerto - spiegano gli organizzatori - ma un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche che guideranno lo spettatore nella storia del cinema italiano e internazionale, con le colonne sonore di film come 'La Califfa', 'Gli intoccabili', 'Canone inverso' e uno spazio dedicato alle canzoni scritte per artisti come Dulce Pontes, Joan Baez e Mina in una nuova versione sinfonica. Sul palco si alterneranno solisti, prime parti di importanti teatri e istituzioni sinfoniche italiane, come il violoncello del maestro Ferdinando Vietti e la tromba del maestro Stefano Benedetti, il soprano Anna Delfino che farà rivivere l'emozione del Deborah's Theme da 'C'era una volta in America' e il violinista del Circle du Soleil Attila Simon. Ad accompagnare il pubblico dando voce ai personaggi e alle ambientazioni sarà Andrea Bartolomeo, attore, regista e docente di teatro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA