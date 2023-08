A luglio prezzi stabili a Torino rispetto al mese precedente

Prezzi sostanzialmente stabili a Torino nel mese di luglio rispetto ai 30 giorni precedenti, con una lieve variazione del +0,1% rispetto a giugno e del +6,5% rispetto a luglio 2022. E' quanto emerge dalla rilevazione dei prezzi effettuata dal Servizio Statistica della Città, per quel che riguarda l'indice complessivo dei prezzi al consumo.

Nel dettaglio, i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto segnalano +0,1% sul mese precedente e +5,1% su luglio 2022, quelli a media frequenza d'acquisto risultano invariati rispetto a giugno con un +9,1% sull'anno precedente, mentre i prezzi dei prodotti a bassa frequenza segnano un invariato sui 30 giorni prima e un +3,9% rispetto a luglio 2022. Per i beni alimentari, mentre sono invariati i prezzi rispetto a giugno segnala un +10,2% sull'anno precedente. In calo dell'1,2% sul mese prima i beni energetici (+6,9% sull'anno precedente). Nella tipologia di prodotto dei servizi si registra un +0,3% su base congiunturale e +3,4% su base tendenziale, con +0,2% su base mensile per i servizi relativi all'abitazione, in rialzo del 4,3% sull'anno precedente. Per servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona la variazione è rispettivamente +0,3% e +5,4%, mentre per i servizi relativi ai trasporti +0,6% e +1,6% sull'anno precedente.

A Torino l'inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimentari freschi segnala +0,3% rispetto al mese precedente e +5,0% rispetto all'anno precedente.



