Torino, nuovo impianto a led per il Pala Gianni Asti

Nuovo impianto di illuminazione con proiettori a led al Pala Gianni Asti, che non solo accoglie i match di basket di campionato, ma si prepara anche ad ospitare, tra il 21 e il 23 agosto, i Campionati europei di volley femminile 2023. A realizzarlo, con un investimento di 200 mila euro, Iren Smart Solution, nell'ambito delle attività di riqualificazione impiantistica ed energetica per l'efficientamento degli immobili della Città di Torino, EfficienTo.

Il nuovo impianto è stato ideato per soddisfare le richieste delle federazioni sportive. Quello precedente, infatti, oltre ad avere un consumo energetico rilevante, aveva tempi di accensione oltre i dieci minuti, mentre quello attuale consentirà accensioni e spegnimenti immediati e un notevole risparmio energetico. Per l'intervento sono stati utilizzati 89 proiettori a led per una potenza impegnata pari a 44,48 kW, in sostituzione di 98 proiettori per una potenza pari a 132,20 kW, consentendo così un risparmio elettrico pari al 66%. "Il nuovo impianto - sottolinea l'assessore comunale allo Sport, Domenico Carretta - consentirà un enorme risparmio per il Comune oltre a offrire un'illuminazione uniforme e una qualità della luce migliore all'interno della struttura, fondamentale per le diverse attività sportive che utilizzano il palazzetto e per gli spettatori".



