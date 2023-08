La Fiera nazionale del Peperone di Carmagnola, 1 al 10 settembre

La valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio, l'intrattenimento per tutte le età e il giusto connubio fra tradizione e innovazione sono gli elementi chiave della 74/a edizione della Fiera nazionale del Peperone di Carmagnola (Torino). La città ricca di storia ed eventi legati alle tradizioni e alla cultura popolare si trasforma, dall'1 al 10 settembre, in un'unica grande area espositiva di oltre 10mila metri quadrati, con otto piazze dedicate, di cui sei enogastronomiche, 2.500 posti e sedere e oltre duecento espositori. Tra palazzi storici e musei da scoprire, sono in programma la fiera agricola, ma anche mostre, concerti e spettacoli con, tra gli altri, Enrico Brignano, Enrico Ruggeri, Beppe Braida, Marco Ligabue, Mirko Casadei POPular Folk Orchestra e, madrina della Fiera, Manuela Arcuri.

La Fiera nazionale del Peperone è una delle più grandi e qualificate nel settore dell'enogastronomia e la più grande, in Italia, dedicata a un prodotto agricolo. Da 13 anni è ufficialmente riconosciuta come manifestazione fieristica di livello nazionale, registrando a ogni edizione un crescente numero di visitatori con stime di enormi ricadute economiche.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA